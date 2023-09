Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (VS-Villingen) Rund 1000 Liter Dieselkraftstoff gestohlen - Polizei bittet um Hinweise

VS-Villingen (ots)

Am Sonntagabend, in der Zeit zwischen 21.30 Uhr und 22.15 Uhr, haben unbekannte Täter auf dem Gelände eines Baustoffunternehmens in der Mühlenstraße aus einem Kraftstofftank rund 1000 Liter Diesel abgezapft und schließlich entwendet. Die Täter fuhren im genannten Zeitraum mit einem größeren Fahrzeug auf das Gelände des Baustoffunternehmens. Dort öffneten sie gewaltsam den verschlossenen Kraftstofftank, pumpten daraus den Dieselkraftstoff in ein entsprechendes Behältnis in dem verwendeten Fahrzeug und flüchteten anschließend. Durch die Tat entstand knapp 2000 Euro Diebstahlsschaden. Die Polizei Villingen nimmt unter der Telefonnummer 07721 601-0 sachdienliche Hinweise zum Diebstahl oder den Tätern und deren Fahrzeug entgegen.

