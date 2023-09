Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Königsfeld im Schwarzwald - Burgberg, K 5719) Von der Fahrbahn abgekommen und im Graben gelandet - Autofahrer leicht verletzt

Königsfeld im Schwarzwald - Burgberg, K 5719 (ots)

Auf der Fahrt von Burgberg in Richtung Königsfeld im Schwarzwald ist ein 58-jähriger Autofahrer mit einem Honda am Dienstagnachmittag, gegen 15.20 Uhr, aus bislang nicht bekannter Ursache nach links von der Kreisstraße 5719 abgekommen und mit dem Auto im Straßengraben gelandet. Der 58-Jährige zog sich dabei leichte Verletzungen zu und musste mit einem Rettungswagen in das Schwarzwald-Baar Klinikum gebracht werden. Die am Unfallort eingesetzte Feuerwehr Königsfeld brachte das aus dem Straßengraben gezogene und mit mehreren tausend Euro beschädigte Fahrzeug zu einem Autohaus.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell