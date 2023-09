Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Hüfingen, Mundelfingen - Hausen vor Wald, L 171) Unfall mit einem abbiegenden Traktor-Gespann - 6000 Euro Blechschaden

Hüfingen, Mundelfingen - Hausen vor Wald, L 171, Schwarzwald-Baar-Kreis (ots)

Rund 6000 Euro Blechschaden an einem VW Golf und an einem Traktor sind die Folgen eines Unfalls, der sich am späten Dienstagvormittag auf der Landesstraße 171 zwischen Mundelfingen und Hausen vor Wald ereignet hat. Auf der Fahrt von Mundelfingen in Richtung Hausen vor Wald wollte ein 72-jähriger Golf-Fahrer gegen 11.30 Uhr auf freier Strecke einen Traktor mit beladenem Anhänger überholen. Just in dem Moment, als sich der Golf links neben dem Traktor-Gespann befand, bog dessen 66-jähriger Fahrer nach links auf eine Wiesenfläche ab. In der Folge kam es zwischen dem linken Vorderrad des Traktors und der rechten Fahrzeugseite des Golfs zur Kollision. Personen kamen bei dem Unfall nicht zu Schaden. Wie sich bei der Überprüfung des landwirtschaftlichen Gespannes herausstellte, war an diesem die Beleuchtungs- und Blinkeinrichtung defekt, so dass der Golf-Fahrer einen Fahrtrichtungsanzeiger, der zwar vom Traktorfahrer gegeben aber funktionslos war, nicht erkennen konnte.

