POL-CLP: Weitere Pressemeldungen aus dem Bereich Cloppenburg

Cloppenburg/Vechta (ots) - Friesoythe - Diebstahl Am Mittwoch, 1. März 2023, zwischen 15.00 Uhr und 15.15 Uhr, entwendete eine bislang unbekannte Person aus einem Beutel die Geldbörse einer 90-jährigen Frau. Sie befand sich zu dieser Zeit in einem Discunter in der Straße Am Bahnhof. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Friesoythe unter 04491-93160 entgegen. Saterland - Sachbeschädigung an PKW Am Montag, den ...

