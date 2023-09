Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Triberg im Schwarzwald) Körperliche Auseinandersetzung

Triberg im Schwarzwald (ots)

Am späten Dienstagabend, kurz nach 23 Uhr, ist es an einem zwischen Triberg und Nußbach gelegenen Wohngebäude in der Nußbacher Straße zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen mehreren Personen zweier Familien gekommen, wobei ein erheblich alkoholisierter 47-Jähriger und dessen ebenfalls alkoholisierter 21-jähriger Sohn von Angehörigen der anderen Familien mit Fäusten geschlagen und dabei leicht verletzt worden sind. Der 21-Jährige musste zur ärztlichen Versorgung in eine Klinik gebracht werden. Die Hintergründe der Auseinandersetzung sind bislang nicht bekannt. Die polizeilichen Ermittlungen dauern an.

