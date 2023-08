Wiesbaden - Polizeipräsidium Westhessen

POL-WI: Rabiate Ladendiebe +++ Lagerhalle von Einbrechern heimgesucht +++ Verkehrskontrollen +++ Kontrollen innerhalb der Waffenverbotszone

Wiesbaden (ots)

1. Rabiate Ladendiebe,

Wiesbaden, Taunusstraße, 23.08.2023, 17.00 Uhr,

(pl)Zwei ertappte Ladendiebe haben am Mittwochnachmittag den Mitarbeiter eines Einkaufsmarktes in der Taunusstraße bei ihrer Flucht mit einem Auto angefahren. Zwei Männer wurden gegen 17.00 Uhr dabei beobachtet, wie sie Lebensmittel in ihre mitgeführten Kühltaschen steckten und ohne zu bezahlen den Markt verließen. Als sie dann beabsichtigten, mit einem Pkw davonzufahren, versuchte ein Mitarbeiter des Marktes die Diebe an der Flucht zu hindern. Hierbei habe der am Steuer des Wagens sitzende Dieb den Geschädigten angefahren und sei dann gemeinsam mit seinem Komplizen in Richtung Wilhelmstraße weggefahren. Der Mitarbeiter kam offensichtlich mit dem Schrecken davon und benötigte zum Zeitpunkt der Anzeigenaufnahme keine ärztliche Behandlung. Der Fahrer des Fluchtfahrzeugs war etwa 60 Jahre alt sowie ca. 1,65-1,70 Meter groß und hatte eine normale Statur, eine Glatze mit einem hellen Haarkranz sowie einen hellen Schnurrbart. Er trug ein schwarzes kurzärmeliges Hemd, eine schwarze Hose und schwarze Turnschuhe mit weißen Applikationen. Der Komplize war etwa 35-40 Jahre alt, ca. 1,80 Meter groß, kräftig und hatte kurze schwarze Haare sowie einen Schnurr- und Kinnbart. Er trug ein schwarzes T-Shirt und eine schwarze kurze Hose. Bei dem mitgeführten Pkw handelte es sich um einen grauen Ford Ka mit Wiesbadener Kennzeichen. Das 1. Polizeirevier hat die Ermittlungen zu den Tätern aufgenommen und nimmt Hinweise unter der Telefonnummer (0611) 345-2140 entgegen.

2. Lagerhalle von Einbrechern heimgesucht, Mainz-Kastel, Georg-Beatzel-Straße, 24.08.2023, 01.55 Uhr,

(pl)In der Nacht zum Donnerstag wurde auf einem Firmengelände in der Georg-Beatzel-Straße in Mainz-Kastel eine Lagerhalle von vier Einbrechern heimgesucht. Das Quartett durchbrach gegen 01.55 Uhr mit einem Fahrzeug den Zaun des Geländes und verschaffte sich dann mit brachialer Gewalt Zugang in die dortige Lagerhalle. Hieraus entwendeten sie Kabel im Wert von mehreren Tausend Euro und ergriffen anschließend mit der Beute die Flucht. Die Einbrecher sollen etwa 16-22 Jahre alt und zwischen 1,70 und 1,80 Meter groß gewesen sein. Hinweise nimmt die Wiesbadener Kriminalpolizei unter der Telefonnummer (0611) 345-0 entgegen.

3. Verkehrskontrollen,

Stadtgebiet Wiesbaden, 23.08.2023, 10.45 Uhr bis 18.00 Uhr,

(pl)Am Mittwoch hat der Regionale Verkehrsdienst der Wiesbadener Polizei mit Unterstützung der Hessischen Bereitschaftspolizei in Wiesbaden zwischen 10.45 Uhr und 18.00 Uhr mehrere Verkehrskontrollen durchgeführt. Es wurden nacheinander drei Kontrollstellen betrieben. In der Schwalbacher Straße in Höhe des Luisenforums, auf dem P&R Parkplatz Kahle Mühle und in der Biebricher Straße im Bereich der Kaiserbrücke. Der Kontrollstelle in der Schwalbacher Straße wurde ein Fahrzeug zugeführt, welches nur zögerlich anhielt. Auf Nachfrage, warum die Person so langsam in die Kontrollstelle fahre, gab der Fahrzeugführer an, dass er noch Fahranfänger sei und es sich um die erste Polizeikontrolle handele. Ein paar Minuten später stand fest: Es handelte sich tatsächlich um die erste Polizeikontrolle, da der knapp vor seinem 18-ten Geburtstag stehende Fahrzeugführer noch nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis war. Es wurde eine Strafanzeige wegen des Fahrens ohne Fahrerlaubnis gefertigt und die Weiterfahrt untersagt. An der Kontrollstelle auf dem P&R Parkplatz wurde ein Autofahrer angehalten, welcher augenscheinlich unter Drogeneinfluss stand. Ein durchgeführter Drogenvortest verlief positiv auf Kokain. Mit der Person wurde eine Blutentnahme durchgeführt und ein Ermittlungsverfahren eingeleitet. Darüber hinaus wurden bei den Kontrollen drei weitere Personen ohne erforderliche Fahrerlaubnis angehalten und sieben Geschwindigkeitsüberschreitungen sowie sechs Gurtverstöße festgestellt.

4. Kontrollen innerhalb der Waffenverbotszone, Wiesbaden, 23.08.2023, 22.30 Uhr bis 23.30 Uhr,

(pl)Am Mittwochabend führte die Wiesbadener Polizei gemeinsam mit der Stadtpolizei Kontrollen innerhalb der Waffenverbotszone durch. Hierbei kontrollierten die Polizistinnen und Polizisten zwischen 22.30 Uhr und 23.30 Uhr insgesamt elf Personen und konnten erfreulicherweise keine Waffen, gesetzlich verbotene Gegenstände oder andere gefährliche Gegenstände, deren Mitführen in der Waffenverbotszone untersagt ist, feststellen. Stadt und Polizei werden weiterhin bei entsprechenden Kontrollmaßnahmen eng kooperieren und regelmäßig im Wiesbadener Stadtgebiet präsent sowie für die Bürgerinnen und Bürger ansprechbar sein.

