POL-WI: Reifendiebe unterwegs +++ Diebstahl aus Lagerhalle +++ Einbrecher in Kastel zugange

Wiesbaden (ots)

1. Reifendiebe unterwegs,

Mainz-Kastel, Fritz-Lenges-Straße, Samstag, 19.08.2023, 23.05 Uhr bis Sonntag, 20.08.2023, 00:35 Uhr

(eh) In der Nacht zum Sonntag entwendeten Reifendiebe auf dem Gelände einer Kfz-Werkstatt in der Fritz-Lenges-Straße in Mainz-Kastel mehrere Reifen im Gesamtwert von circa 25.000EUR. Die Unbekannte montierten zwischen 23:05 Uhr und 00:35 Uhr von insgesamt neun abgestellten Pkw der Marke Hyundai die Kompletträder ab. Es ist nicht auszuschließen, dass das Diebesgut mit einem weißen Ford Transit abtransportiert worden ist.

Hinweise zu den Tätern oder zu dem verdächtigen Fahrzeug nimmt das 5. Polizeirevier unter der Rufnummer 0611 / 345 - 2540 entgegen.

2. Diebstahl aus Lagerhalle,

Wiesbaden-Schierstein, Ringofenstraße, Dienstag, 22.08.2023 02:30 Uhr - 02:45 Uhr

(eh) In der Nacht zum Dienstag brachen Unbekannte in eine Lagerhalle in der Ringofenstraße in Wiesbaden-Schierstein ein. Die Täter verschafften sich zwischen 02:30 Uhr und 02:45 Uhr mittels Gewalteinwirkung Zutritt zur Halle und entwendeten Kabel sowie Metall im Gesamtwert von circa 5.000EUR. Während des Diebstahles wurden die unbekannten Täter von einem aufmerksamen Nachbar beobachtet und können wie folgt beschrieben werden:

Täter 1: männlich, ca. 20-30 Jahre alt, dunkle Lederjacke, kurze helle Hose und weiße Schuhe.

Täter 2: Männlich, dunkle Haare, schwarze Jacke, helle Kapuze, dunkle Hose und weiße Schuhe.

Hinweise nimmt die Kriminalpolizei unter der Rufnummer 0611 /345-0 entgegen.

3. Einbrecher in Kastel zugange,

Mainz-Kastel, Fritz-Ullmann-Straße/An der Helling, Freitag, 18.08.2023 bis Montag, 21.08.2023

(eh) Am vergangenen Wochenende kam es zu einem versuchten und einem vollendeten Einbruchsdiebstahl in Mainz-Kastel. In der Fritz-Ullmann-Straße wurde zwischen Freitagnacht und Montagmorgen das Materiallager einer Firma von Einbrechern heimgesucht und Metall entwendet. Zudem hatten es Unbekannte im Zeitraum von Sonntagmittag auf Montagmittag auf eine Bäckerei in der Straße "An der Helling" abgesehen. Hierbei scheiterten sie jedoch beim Versuch ein Fenster aufzuhebeln, woraufhin sie unverrichteter Dinge die Flucht ergriffen.

Hinweise zu den beiden Einbruchsdiebstählen nimmt die Polizei unter der Rufnummer 0611 / 345-0 entgegen.

