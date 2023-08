Wiesbaden - Polizeipräsidium Westhessen

POL-WI: 42-Jähriger bei Auseinandersetzung verletzt +++ Gartenhütte aufgebrochen

Wiesbaden (ots)

1. 42-Jähriger bei Auseinandersetzung verletzt, Wiesbaden, Bleichstraße, 20.08.2023, 18.55 Uhr,

(pl)Am Sonntagabend kam es in der Bleichstraße zu einer Auseinandersetzung zwischen drei Personen, bei welcher ein 42-jähriger Mann verletzt wurde. Ersten Erkenntnissen zufolge, stiegen der 42-Jährige und die späteren Kontrahenten gegen 18.55 Uhr am Platz der deutschen Einheit aus dem Bus der Linie 4 aus. Am Bussteig B kam es dann zu der Auseinandersetzung, in deren Verlauf der 42-Jährige schließlich von einem der unbekannten Männer geschlagen und getreten worden ist. Der Verletzte wurde zur Untersuchung in ein Krankenhaus gebracht. Der Vorfall wurde von der Videoschutzanlage aufgezeichnet. Der Angreifer hatte schwarze kurze Haare sowie einen Dreitagebart und trug ein schwarzes Poloshirt, knielange Jeans sowie schwarze Turnschuhe. Der Begleiter war mit einer schwarzen Baseballmütze, einem dunkelgrauen Camouflage T-Shirt, einer dunklen knielangen Jogginghose sowie weißen Turnschuhen bekleidet und führte einen roten Rucksack sowie eine schwarze Bauchtasche mit sich. Hinweise nimmt das 1. Polizeirevier unter der Telefonnummer (0611) 345-2140 entgegen.

2. Gartenhütte aufgebrochen,

Wiesbaden, Erich-Ollenhauer-Straße, 18.08.2023, 18.00 Uhr bis 19.08.2023, 12.00 Uhr,

(pl)Auf einem Gartengrundstück im Bereich der Erich-Ollenhauer-Straße brachen unbekannte Täter zwischen Freitagabend und Samstagmittag in eine Gartenhütte ein. Die Täter öffneten gewaltsam das Vorhängeschloss der Hütte und entwendeten hieraus unter anderem zwei Akkubohrer, einen Fahrrad-Akku sowie zwei Kameras. Hinweise nimmt das 5. Polizeirevier unter der Telefonnummer (0611) 345-2540 entgegen.

