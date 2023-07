Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Straelen - Einbruch in Goldschmiede: Unbekannte Täter dringen in Verkaufsraum ein

Straelen (ots)

Am frühen Montagmorgen (31. Juli 2023) kam es gegen 02:50 Uhr an der Venloer Straße in Straelen zu einem Einbruch in eine Goldschmiede. Die bislang unbekannten Täter sprengten die Eingangstüre der Goldschmiede auf und gelangten so in den Verkaufsraum. Aus diesem entwendeten sie Gold- und Silberschmuck sowie Uhren im niedrigen fünfstelligen Bereich. Der Inhaber der Goldschmiede, welcher über dem Geschäft seine Wohnung hat, war durch einen Knall aufgewacht und konnte vier Täter ausmachen, welche in den Verkaufsraum eindrangen. Ein weiterer Zeuge sagte aus, dass sich die vier Täter vermutlich mit einem dunklem Audi RS6 über die Gelderner Straße in Richtung Arcener Straße von der Örtlichkeit entfernten. Die Kennzeichen des Wagens waren zuvor entwendet worden. Sowohl die Räumlichkeiten der Goldschmiede, ein abgestelltes Fahrzeug (Volvo S60) als auch ein gegenüberliegendes Haus wurden durch die herbeigeführte Explosion stark verwüstet und beschädigt.

Die vier Täter können wir folgt beschrieben werden:

- männlich - unter 30 Jahre alt - dunkel gekleidet - eine Person mit Stirnlampe - eine Person mit Brecheisen

Im Zuge der Ermittlungen sucht die Polizei nach weiteren Zeugen, welche Informationen zum beschriebenen Sachverhalt machen können. Zeugenhinweis nimmt die Kripo Kalkar unter 02824 880 entgegen. (pp)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Kleve, übermittelt durch news aktuell