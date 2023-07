Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Kalkar - Zigarettenautomaten aufgebrochen

Zeugen gesucht

Kalkar-Altkalkar (ots)

Am Sonntagnachmittag (30. Juli 2023) fiel einer Streifenwagenbesatzung an der Einmündung Birkenallee/ Gocher Straße ein aufgebrochener Zigarettenautomat auf. Offensichtlich wurde das Gerät aufgehebelt, es befanden sich keine Zigarettenschachteln mehr in dem Automaten. Zeugen, die Hinweise zum Tatzeitraum geben können oder verdächtige Personen im Umfeld gesehen haben, melden sich bitte bei der Kripo Kleve unter 02821 5040. (cs)

