Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Geldern - Versuchter Raub

17-Jähriger sollte Portemonnaie herausgeben

Geldern (ots)

Am Donnerstag (27. Juli 2023) gegen 17:25 Uhr verlangten zwei bislang unbekannte Täter unter Androhung von Gewalt an der Bushaltestelle am Gelderner Markt von einem 17-Jährigen aus Dülmen die Herausgabe seines Portemonnaies.

Der jugendliche Geschädigte war von Xanten aus mit dem Bus nach Geldern gekommen. Er verweigerte den Tätern gegenüber die Herausgabe, weshalb es beim Versuch blieb.

Die unbekannten Täter, die in Hamb oder Kapellen in denselben Bus eingestiegen waren, wie der 17-Jährige, wurden wie folgt beschrieben: Die erste Person trug einen grauen Pullover, eine Kappe der Marke Gucci und sprach akzentfrei Deutsch. Er hat eine helle Hautfarbe und einen braunen, eher langen Bart.

Der zweite Täter trug graue Kleidung sowie eine schwarze Umhängetasche. Er war blond und sprach ebenfalls akzentfrei Deutsch.

Zeugen, die Hinweise zu diesen Personen oder dem Tatgeschehen geben können, melden sich bitte bei der Kripo Geldern unter Telefon 02831 1250. (ms)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Kleve, übermittelt durch news aktuell