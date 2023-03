Polizeidirektion Hannover

POL-H: Nachtragsmeldung: 74-jähriger Fußgänger erliegt seinen Unfallverletzungen im Krankenhaus

Hannover (ots)

Am Freitag, 17.03.2023, ist ein 74-Jähriger in einem hannoverschen Krankenhaus seinen Unfallverletzungen erlegen. Der Fußgänger wurde am 27.01.2023 an der Ecke Göttinger Chaussee/ Wallensteinstraße von einem Kleinkraftrad-Fahrer angefahren und erlitt damals lebensgefährliche Verletzungen.

Nach Erkenntnissen des Verkehrsunfalldienstes Hannover befuhr ein 24-Jähriger mit seinem Motorroller am 27.01.2023 gegen 19:15 Uhr die Göttinger Chaussee in Richtung Bückeburger Allee. Als der Hannoveraner mit seinem Motorroller die Kreuzung zur Wallensteinstraße passierte, betrat ein 74-jähriger Mann aus Mühlenberg unvermittelt die Fahrbahn. Durch den Zusammenstoß erlitt der Senior lebensgefährliche Verletzungen und verstarb am 17.03.2023 in einem Krankenhaus.

Wir berichteten unter folgendem Link: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/66841/5428097

/bo, ms

Original-Content von: Polizeidirektion Hannover, übermittelt durch news aktuell