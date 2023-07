Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Kleve - Verkehrsunfall

VW landet auf der Seite, Fahrer leicht verletzt

Kleve-Kellen (ots)

Am Donnerstagnachmittag (27. Juli 2023) gegen 15:20 Uhr ereignete sich auf der Emmericher Straße in Kellen ein Verkehrsunfall, bei dem ein Autofahrer leicht verletzt, aber vier Autos beschädigt wurden.

Ein 57-Jähriger aus Kleve wollte mit seinem Opel Corsa aus einer Einfahrt auf die Emmericher Straße einbiegen. Dabei kam es zum Zusammenstoß mit einem von links kommenden VW T-Roc, der die Emmericher Straße in Richtung Innenstadt befuhr. Beim Gegenlenken touchierte der VW, an dessen Steuer ein 29-Jähriger aus Kleve saß, einen am Fahrbahnrand geparkten VW Taigo und kippte in Folge dessen auf die Seite. Durch den Aufprall wurde der VW Taigo zudem auf einen davorstehenden 5er BMW geschoben. Der 29-Jährige im VW T-Roc erlitt leichte Verletzungen und musste ambulant in einer Klinik behandelt werden. An allen vier beteiligten Fahrzeugen entstand Sachschaden. Die Emmericher Straße war für die Dauer der Unfallaufnahme bis etwa 16:15 Uhr gesperrt. (cs)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Kleve, übermittelt durch news aktuell