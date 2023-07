Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Issum - Golfballautomaten aufgebrochen

Zeugen gesucht

Issum (ots)

In der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag (27. Juli 2023) haben sich unbekannte Täter an einem Ball-Automaten auf einem Golfplatz am Pauenweg zu schaffen gemacht. Sie brachen das Gerät auf und entwendeten die Geldkassette samt enthaltenem Münzgeld. An dem Automaten entstand zudem erheblicher Sachschaden. Zeugen, die im Umfeld des Golfplatzes verdächtige Beobachtungen gemacht haben, wenden sich bitte an die Kripo Geldern unter 02831 1250. (cs)

