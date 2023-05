Feuerwehr Krefeld

FW-KR: Brand in einem leerstehenden Mehrfamilienhaus

Krefeld (ots)

Am Freitag Abend wurde die Feuerwehr Krefeld zu einer Rauchentwicklung in einem leerstehenden Mehrfamilienhaus in der Florastraße gerufen. Beim Eintreffen der Feuerwehr war zunächst auch nur eine Rauchentwicklung wahrnehmbar. Die Einsatzkräfte verschafften sich Zutritt zum Gebäude. Dabei wurde im Inneren ein massiver Brand festgestellt, der sich sehr schnell auch auf den Dachstuhl des Gebäudes ausbreitete. Der Dachstuhlbrand wurde dann über zwei Drehleitern bekämpft, wobei es gelang, das benachbarte angebaute Gebäude zu schützen. Die Nachlöscharbeiten gestalten sich langwierig, da vor allem an der Gebäuderückseite Brandnester abgelöscht werden müssen, die nur sehr schwer zu erreichen sind. Daher wurde die Feuerwehr Krefeld durch die Feuerwehr Willich mit einer Drohne unterstützt, die auch über eine Wärmebildkamera verfügt, die die verborgenen Brandnester aufspüren kann. Im Einsatz sind beide Wachen der Berufsfeuerwehr, sowie die Freiwilligen Feuerwehren aus Oppum und Traar. Die Wachen der Berufsfeuerwehr werden derzeit von den Freiwilligen Feuerwehren aus Fischeln, Uerdingen und Gellep-Stratum besetzt. Das DRK versorgt die Einsatzkräfte. Die Nachlöscharbeiten dauern derzeit noch an.

