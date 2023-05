Feuerwehr Krefeld

FW-KR: Feuerwehr rettet zwei Hunde aus brennender Wohnung

Krefeld (ots)

Die Feuerwehr Krefeld wurde heute(25.05.2023) um 11:55 Uhr zu einem Wohnungsbrand auf der Hinsbecker Straße gerufen. Anwohner hatten Brandgeruch, Rauchaustritt und Hundegebell aus einer Wohnung in einem Mehrfamilienhaus wahrgenommen und daraufhin die Feuerwehr alarmiert. Bereits beim Eintreffen der Einsatzkräfte drang schwarzer Brandrauch aus den Fenstern sowie der Wohnungstüre. Die in der Wohnung eingesetzten Trupps konnten zunächst einen Hund in Empfang nehmen und ins Freie bringen, bevor im weiteren Verlauf ein zweiter Hund in der Wohnung aufgefunden wurde und ebenfalls ins Freie gebracht werden konnte. Personen und weitere Tiere waren zum Glück nicht mehr in der Wohnung. Die Hunde wurden bis zum Eintreffen der Tierrettung von Einsatzkräften betreut. Anwohner hatten Schüsseln mit Wasser für die Tiere organisiert. Aufgrund der starken Rauchentwicklung zogen sich die Lösch- und Lüftungsmaßnahmen in die Länge. Die Wohnung ist durch den Brand unbewohnbar. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen. Im Einsatz waren beide Wachen der Berufsfeuerwehr, der Rettungsdienst der Stadt Krefeld und die Tierrettung mit insgesamt 35 Einsatzkräften.

