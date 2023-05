Feuerwehr Krefeld

FW-KR: Passanten entdecken Flammen und Rauch aus einem Dachstuhl.

Krefeld (ots)

Heute Morgen (Mittwoch 10.05.2023) entdeckten Passanten um ca. 03:40 Uhr eine starke Rauchentwicklung und Flammen aus einem Dachstuhl eines Mehrfamilienhauses in der Krefelder Innenstadt. Ohne zu zögern verständigten die Passanten nicht nur die Rettungskräfte, sondern klingelten sämtliche Bewohner des Hauses wach, sodass diese sich bereits vor dem Eintreffen der Rettungskräfte in Sicherheit bringen konnten. Der Brand wurde von Atemschutztrupps von innen und über eine Drehleiter von außen bekämpft. Gleichzeitig wurden alle Wohnungen des Mehrfamilienhauses sowie die angrenzenden Wohngebäude kontrolliert, da anfangs nicht ausgeschlossen werden konnte, dass sich der Brand über das Dach auf andere Gebäude ausbreitet. Da die Bewohner frühzeitig das Haus verlassen konnten, wurde bei dem Brand niemand verletzt. Alle anwesenden wurden in einem bereitgestellten Bus der Stadtwerke für die Dauer des Einsatzes betreut und konnten nach Abschluss des Einsatzes in Ihre Wohnungen zurückkehren. Die Löscharbeiten zogen sich bis ca. 05:00 Uhr in die Länge, da die Dachhaut auf ca. 5m² geöffnet werden musste, um an alle Glutnester zu gelangen. Die Brandwohnung ist zurzeit unbewohnbar, die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen. An der Einsatzstelle waren beide Wachen der Berufsfeuerwehr, die Freiwillige Feuerwehr aus Oppum, der Rettungsdienst sowie die Stadtwerke Krefeld eingesetzt. Für den Fall weiterer Einsätze wurden die Wachen für die Dauer des Einsatzes durch freiwillige Einheiten aus Uerdingen, Gellep-Stratum, Hüls und Fischeln besetzt.

Original-Content von: Feuerwehr Krefeld, übermittelt durch news aktuell