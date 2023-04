Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

POL-EN: Ennepetal - Versuchter Einbruch in ein Einfamilienhaus im Neuenloher Weg

Ennepetal (ots)

Am Freitag, den 28.04.2023, in der Zeit von 9.30 Uhr bis 13.05 Uhr versuchten unbekannte Täter sich durch Hebeln der Hauseingangstür Zugang zu einem Einfamilienhaus zu verschaffen. Da dieses misslang flüchteten der oder die Täter ohne Beute in unbekannter Richtung.

