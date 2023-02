Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Kellerbrand

Mühlhausen (ots)

Zu dem Brand in einem Keller eines Mehrfamilienhauses kam es am frühen Montagmorgen. Gegen 4 Uhr rückten dementsprechend Rettungskräfte an. In Kürze konnten alle Hausbewohner evakuiert werden, sodass keine Personenschäden zu beklagen waren. Den Brand konnte die Feuerwehr zügig löschen. Um zu klären, was den Brand verursacht hat, wird am Vormittag die Kriminalpolizei zum Einsatz kommen und die Ermittlungen aufnehmen.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell