Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Wetterau

POL-WE: Einbruch in Lagerhalle + Durch Kellerfenster gestiegen + Schlafzimmerfenster aufgehebelt

Friedberg (ots)

Pressemeldungen der Polizeidirektion Wetterau vom 13.12.2022

+++

Reichelsheim: Einbruch in Lagerhalle

In eine Lagerhalle in der Assenheimer Straße (OT Dorn-Assenheim) stiegen Einbrecher im Verlaufe des vergangenen Wochenendes. Zwischen Samstagmorgen (9 Uhr) und Montagmorgen (7.45 Uhr) schlugen die Straftäter ein dortige Fenster ein und gelangten so in das Gebäude. Aus diesem entwendeten sie mehrere Baumaschinen, darunter eine Sägemaschine und eine Schleifmaschine im Gesamtwert von über 2.000 Euro. Nun ermittelt die Wetterauer Polizei und bittet mögliche Zeugen, sich unter Tel. 06031/6010 mit den Ermittlern in Verbindung zu setzen.

+++

Friedberg: Durch Kellerfenster gestiegen

Straftäter sind in der Nacht zu Montag in der Straße Am Steinernen Kreuz in ein Reihenhaus eingebrochen und haben Bargeld in dreistelliger Höhe gestohlen. Offenbar waren die Kriminellen zuvor durch ein vergittertes Kellerfenster in das Gebäude eingedrungen und hatten die Wohnräume anschließend nach Wertsachen durchsucht. Anwohner waren gegen 02.30 Uhr durch verdächtige Geräusche aus dem Schlaf gerissen worden. Da man diese aber nicht näher hatte zuordnen können, ging man wieder zu Bett. Erst am nächsten Morgen fiel der Einbruch auf. Nun ermittelt die Wetterauer Kriminalpolizei und bittet um Hinweise unter Tel. 06031/6010. Wem waren in der Nacht zu Montag verdächtige Personen oder Fahrzeuge in der Nähe des Tatortes aufgefallen? Waren weitere Personen durch Geräusche aufgewacht?

+++

Wölfersheim: Schlafzimmerfenster aufgehebelt

Im Verlaufe des gestrigen Montags stiegen Einbrecher in der Georgenstraße in Wölfersheim durch ein zuvor aufgehebeltes Schlafzimmerfenster in ein Einfamilienhaus und durchsuchten dieses nach Wertsachen. Was die Straftäter erbeuteten, steht bislang nicht genau fest. Nach derzeitigem Ermittlungsstand war es zwischen 12.30 Uhr und 18.50 Uhr zur genannten Tat bekommen. Der durch das gewaltsame Öffnen des Fensters entstandene Sachschaden beträgt mehrere Tausend Euro. Hinweise in diesem Zusammenhang erbittet die Kripo in Friedberg unter Tel. 06031/6010.

+++

Original-Content von: Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Wetterau, übermittelt durch news aktuell