Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Kreis Kleve - Neuer Direktionsleiter Kriminalität bei der Kreispolizeibehörde Kleve

Kreis Kleve (ots)

Am Donnerstag (27. Juli 2023) hat Landrat Christoph Gerwers den neuen Direktionsleiter Kriminalität, Kriminaloberrat Thorsten Schröder, offiziell im Amt begrüßt. Herr Schröder war zuletzt im PP Duisburg als Leiter einer Kriminalinspektion tätig. Nun ist der 46-Jährige der neue "Kripo-Chef" im Kreis Kleve. Der gebürtige Oberhausener ist verheiratet und wohnt mit seiner Familie im Kreis Wesel. Sein erster Eindruck der Behörde sei sehr positiv, äußerte der neue Direktionsleiter im Gespräch, an dem auch der Abteilungsleiter Polizei, Leitender Polizeidirektor Georg Bartel, teilnahm. Thorsten Schröder tritt die Nachfolge von Kriminaldirektor Martin Frielingsdorf an, der im Mai des Jahres in den Ruhestand ging. (ms)

