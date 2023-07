Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Wachtendonk - Diebstahl aus Kfz

Handtasche aus Ford entwendet

Wachtendonk (ots)

Am Freitag (28. Juli 2023) zwischen 11:00 und 19:00 Uhr haben unbekannte Täter die Scheibe eines roten Ford Puma eingeschlagen, der auf dem Friedhofsparkplatz am Sebastianusweg abgestellt war. Sie entwendeten eine Handtasche samt enthaltener Geldbörse aus dem Wagen, anschließend flüchteten sie. Zeugenhinweise zu verdächtigen Beobachtungen in dem Zusammenhang werden von der Kripo Geldern unter 02831 1250 erbeten. (cs)

