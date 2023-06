Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland

POL-WHV: Verkehrsunfall in Jever - Zeugenaufruf

Wilhelmshaven (ots)

Am Donnerstag, 22.06.2023, gegen 19.00 Uhr, befuhren vier Jugendliche mit ihren Fahrrädern den Radweg entlang der L808 von Jever in Richtung Wiefels. Zur gleichen Zeit fuhr ein Pkw von der B210 an der Anschlussstelle Jever-West ab, um auf die L808 aufzufahren. Die Jugendlichen fuhren hintereinander an dem zunächst haltenden Pkw vorbei, der dann anfuhr, so dass es zu einem Zusammenstoß zwischen dem Pkw und einem der Jungen kam. Nach einem kurzen Gespräch schickten die Jungen die Fahrerin des Pkw weiter, da zunächst nichts passiert zu sein schien. Im Nachhinein stellte sich eine Beschädigung des E-Bikes und eine attestierte Verletzung am Fuß des Jungen, bedingt durch den Kontakt mit dem Pkw, heraus. Im Fahrzeug (Polo, älteres Modell, grau/silber) sollen sich als Fahrerin eine Frau (25-35 Jahre, lockige, rötliche Haare) und ein männlicher Beifahrer (30-40 Jahre, Bart, Brille) befunden haben. Die Fahrerin oder Zeugen des Vorfalls werden gebeten, sich mit der Polizei in Jever unter 04461/9211-115 in Verbindung zu setzen.

