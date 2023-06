Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland

POL-WHV: Verkehrsunfall mit zwei Leichtverletzten in Hooksiel

Hooksiel (ots)

Am 22.06.2023 gegen 17:15 Uhr ereignete sich in der Straße Schmidtshörn in Hooksiel ein Verkehrsunfall, bei welchem zwei Beteiligte leicht verletzt wurden. Eine 53-jährige Pkw-Führerin übersah, dass eine vorausfahrende 27-jährige Fahrzeugführerin ihren Pkw verkehrsbedingt abbremste, um nach links in die Straße Maihausen einzubiegen und fuhr auf den bereits stehenden Pkw auf. Die beiden Insassen des auffahrenden Fahrzeuges wurden durch den Aufprall leicht verletzt.

Original-Content von: Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland, übermittelt durch news aktuell