Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland

POL-WHV: Verkehrsunfall mit leicht verletztem Radfahrer

Jever (ots)

Am Nachmittag des 22.06.2023 übersah ein 58-jähriger Autofahrer beim Verlassen seines Grundstücks in der Rahrdumer Straße in Jever einen 16-jährigen auf dem Geh-und Radweg querenden Radfahrer. Dieser stürzte infolge der Kollision und zog sich hierbei leichte Verletzungen zu. Gegen den Pkw-Führer wurde ein Strafverfahren wegen fahrlässiger Körperverletzung eingeleitet.

Original-Content von: Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland, übermittelt durch news aktuell