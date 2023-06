POL-WHV: Zusammenstoß durch Fußgängerin verhindert

Wilhelmshaven (ots) - In der Nacht auf den 21.06.2023 kam es in der Bahnhofstraße in Wilhelmshaven zu einem Einbruch. Bislang unbekannte Täter verschafften sich gewaltsam Zutritt in die Verkaufsräume eines Geschäfts. Es wurde Bargeld in niedriger dreistelliger Höhe entwendet. Die Polizei bittet Bürgerinnen und Bürger, die Hinweise zum Tathergang geben können, sich unter 04421-942-0 zu melden. Rückfragen bitte an: Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland ...

