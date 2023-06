Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland

POL-WHV: Fahrradfahrer durch Hund zu Fall gebracht

Wilhelmshaven (ots)

Am 21.06.2023 kam es gegen 17:00 Uhr in der Flensburger Straße in Wilhelmshaven zu einem Fahrradsturz.

Zwei Radfahrer befuhren zur Tatzeit die Flensburger Straße, als der nicht angeleinte Schäferhund eines 82-jährigen Wilhelmshaveners aus seinem Korb entwich. Unvermittelt sprang er den 79-jährigen Wilhelmshavener an, welcher dadurch zu Fall kam und sich leicht verletzte. Gegen den Hundehalter wurde eine Strafanzeige wegen fahrlässiger Körperverletzung gefertigt.

Original-Content von: Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland, übermittelt durch news aktuell