POL-WHV: In 24 Stunden zwei Mal über 2 Promille beim Autofahren

Zetel (ots)

Bereits am 19.06.2023 wurde bei einem 35-jährigen Autofahrer in der Fuhrenkampstraße in Zetel im Rahmen einer Verkehrskontrolle eine Alkoholisierung von über 2 Promille sowie ein Einfluss von Betäubungsmitteln festgestellt. Bei dem Zeteler wurde eine Blutentnahme durchgeführt, der Führerschein beschlagnahmt und ein entsprechendes Ermittlungsverfahren eingeleitet. Einen Tag später, gegen 22:00 Uhr, fiel der Beschuldigte zum wiederholten Male auf. Die Polizei Varel konnte in der Jakob-Borchers-Straße in Zetel den am Vortag festgestellten Autofahrer erneut am Steuer antreffen; im selben Auto. Auch dieses Mal war das Ergebnis der Verkehrskontrolle ähnlich dem Vortag: Über 2 Promille und ein Einfluss von Betäubungsmitteln. Eine weitere Blutentnahme wurde durchgeführt. "Das Fahren unter Alkohol- oder Drogeneinfluss hat im Straßenverkehr nichts verloren. Wer getrunken hat, sollte sein Fahrzeug generell stehen lassen und nicht versuchen, sich an Promillegrenzen zu orientieren", sagt Ole Peuckert, Pressesprecher der Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland. Die Polizei warnt, dass schon ein geringer Konsum von Alkohol am Steuer zu deutlichen Reaktionsverzögerungen und im schlimmsten Fall zu Unfällen mit schweren Folgen führen kann. Verstöße können je nach Schwere entweder eine Ordnungswidrigkeit mit einem Bußgeld oder sogar eine Straftat darstellen. Da dem Beschuldigten bereits kurz zuvor wegen der gleichen Tat der Führerschein abgenommen wurde, wird gegen ihn neben der Trunkenheit im Straßenverkehr nun auch zusätzlich wegen Fahren ohne Fahrerlaubnis ermittelt.

