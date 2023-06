POL-WHV: Unerlaubtes Entfernen vom Unfallort

Schortens (ots) - Am 20.06.2023 wurde durch einen Zeugen mitgeteilt, dass auf einem ehemaligen Spülfeld an der Oldenburger Straße in Schortens mehrere Abfalleimer unerlaubt abgelagert worden sind. Zeugen, die sachdienliche Hinweise zu diesem Sachverhalt geben können, oder sonstige verdächtige Wahrnehmungen hierzu gemacht haben, werden gebeten, sich unter 04461-92110 mit der Polizei in Jever in Verbindung zu setzen. ...

