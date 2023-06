POL-WHV: Unerlaubte Abfallentsorgung von Mülleimern

Jever (ots) - Am 20.06.2023, gegen 15:40 Uhr, bog ein 45-jähriger Mann mit seinem Pkw von der Adolf-Ahlers-Straße in Jever nach rechts in die Bahnhofstraße ab. Dabei übersah er einen 16-jährigen Radfahrer, welcher die Einmündung auf Geh- und Radweg kreuzte. Es kam zum Zusammenstoß zwischen Pkw und Radfahrer, wobei letzterer leicht verletzt wurde. Rückfragen bitte an: Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland ...

