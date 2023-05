POL-BO: Auseinandersetzung im Wittener Straßenverkehr - Zeugen gesucht

Witten (ots) - Bei einem schweren Verkehrsunfall auf der Ardeystraße in Witten ist am Donnerstagabend, 4. Mai, ein 47-jähriger Wittener tödlich verunglückt. Nach bisherigem Kenntnisstand war der 47-Jährige dort gegen 20 Uhr stadtauswärts mit seinem Krad unterwegs. In Höhe der Herdecker Straße verlor er in einer leichten Linksskurve aus bislang ungeklärter Ursache die Kontrolle über sein Fahrzeug und kam nach ...

