POL-EL: Nordhorn - vom Anhänger einer Sattelzugmaschine fielen Eisschollen auf folgende Fahrzeuge und verursachten Sachschaden - Zeugen gesucht

Lingen (ots) - Am Montag zwischen 0 und 11 Uhr verschafften sich bislang unbekannte Täter gewaltsam Zugang zu einem Renault am Langschmidtsweg in Lingen. Sie entwendeten unter anderem aus dem Pkw eine Handyhalterung sowie eine Brille. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 300 Euro. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizeidienststelle in Lingen unter der Telefonnummer 0591/870 in Verbindung zu setzen. ...

