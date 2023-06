Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland

POL-WHV: Unerlaubtes Entfernen vom Unfallort

Wilhelmshaven (ots)

Am Freitag, 26.06.2023, in der Zeit zwischen 08:10 Uhr und 11:50 Uhr, touchierte ein bislang unbekannter Kraftfahrzeugführer beim Vorbeifahren in der Friedenstraße einen ordnungsgemäß geparkten Opel in weiß. Hierbei wurde der linke Außenspiegel des geparkten Pkw beschädigt. Der Unfallverursacher entfernte sich, ohne seinen Pflichten als Unfallbeteiligter nachzukommen. Zeugen werden gebeten sich mit der Polizei unter 04421-9420 in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland, übermittelt durch news aktuell