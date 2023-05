POL-PDNR: Diebstahl eines Fahrradträgers

Rott (ots) - Am Montag, 29.05.2023, gegen 20.20 Uhr, ereignete sich in Rott ein Verkehrsunfall. Hierbei befuhr der 39-jährige Fahrer eines Pkw die Asbacher Straße, aus Richtung Eichen kommend, in Fahrtrichtung Landesstraße 272. In einer Rechtskurve kam er, vermutlich infolge nicht angepasster Geschwindigkeit, nach links von der Fahrbahn ab und kollidierte mit einer Bushaltestelle sowie einem Zaun. Da der Fahrer unter ...

mehr