Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Fahren ohne Fahrerlaubnis unter Vorlage eines polnischen Führerscheins

Neuwied (ots)

Neuwied - Im Rahmen der Streife fiel am 29.05.2023 gegen 12:50 Uhr ein Pkw in der Friedrich Recht Straße auf, welcher beim Erkennen der Streife zügig nach rechts in eine Seitenstraße, und dann auf ein Privatgrundstück hinter eine Hausecke geführt wurde. Anschließend verließ der Fahrer schleunig sein Fahrzeug und wollte sich fußläufig entfernen, er konnte durch die Beamten gestellt werden. Im Laufe der Kontrolle händigte der tadschikische 38jährige Beschuldigte eine polnische Fahrerlaubnis aus. Seine deutsche Fahrerlaubnis hatte er eigenen Angaben zufolge verloren und daher eine polnische erworben. Er sei schon mehrfach kontrolliert worden und alles sei in Ordnung gewesen. Eine spätere Recherche ergab, dass der Fahrer bereits mit einer gefälschten polnischen Fahrerlaubnis aufgefallen ist und schon mehrfach wegen Fahren ohne Fahrerlaubnis angezeigt wurde.

