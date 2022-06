Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (Enzkreis) Mühlacker - Unbekannter Autofahrer landet in Gartengrundstück, fährt davon und hinterlässt Sachschaden

Mühlacker (ots)

Einfach davon gefahren ist ein noch unbekannter Autofahrer am Sonntag bei Mühlacker, nachdem er zuvor in einem Gartengrundstück gelandet war und Sachschaden verursacht hatte.

Der Unbekannte war im Zeitraum zwischen 14:30 und 20:15 Uhr auf dem sogenannten "Fischäckerweg" von Lomersheim in Richtung Mühlacker unterwegs, als er in einer dortigen Linkskurve von der Fahrbahn abkam. In der Folge überfuhr er zunächst eine Getreidefläche und kam schließlich in einem Gartengrundstück zum Stehen. Dabei beschädigte er auch einen Zaun. Ohne sich um den verursachten Sachschaden von rund 1.000 Euro zu kümmern, fuhr der Unfallfahrer danach weg.

Das Polizeirevier Mühlacker bittet Zeugen darum, sich unter der Rufnummer 07041 96930 zu melden.

Frank Weber, Pressestelle

Original-Content von: Polizeipräsidium Pforzheim, übermittelt durch news aktuell