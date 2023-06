Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland

POL-WHV: Verkehrsunfallflucht in Horumersiel

Horumersiel (ots)

In der Zeit vom 22.06.2023, 19:00 Uhr, bis zum 23.06.2023, 08:30 Uhr, ereignete sich im Strandweg in Horumersiel ein Verkehrsunfall, bei welchem ein auf einem angrenzenden Parkplatz abgestellter Pkw beschädigt wurde. Nach derzeitigem Ermittlungsstand befuhr ein bislang unbekannter Fahrzeugführer den Strandweg, kam auf der einspurigen Straße nach links von der Fahrbahn ab und fuhr in eine dortige Buchenhecke. Der in dieser Hecke stehende ca. 3 Meter hohe Baum wurde durch die Wucht des Aufpralls abgeknickt und fiel auf dem angrenzenden Parkplatz gegen den dort geparkten Pkw. An dem Fahrzeug entstand ein Sachschaden von ca. 3000 Euro. Der Unfallverursachende entfernte sich vom Unfallort ohne seinen Pflichten als Unfallbeteiligter nachzukommen. Die Polizeistation Wangerland bittet Zeugen des Unfalls sich unter 04463-808910 oder PK Jever 04461-92110 zu melden.

