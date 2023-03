Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: BAB 831

Gem. Stuttgart: Durch Seitenwind ins Schlingern gekommen - zwei Verletzte

Ludwigsburg (ots)

Am Freitagmittag gegen 13:30 Uhr befuhr der 27-jährige Fahrer eines Mercedes Sprinters den rechten Fahrstreifen der A831 aus Richtung Singen kommend in Richtung Stuttgart. Aufgrund des zu diesem Zeitpunkt herrschenden starken Seitenwindes kam das Fahrzeug an der Anschlussstelle Stuttgart-Vaihingen trotz Gegenlenken nach rechts von der Fahrbahn ab und kollidierte mit der dortigen Leitplanke des Beschleunigungsstreifens. Der Fahrzeug-Lenker und sein 35-jähriger Beifahrer wurden hierbei leicht verletzt und durch den angeforderten Rettungsdienst zur weiteren Untersuchung in ein Krankenhaus transportiert. Das Fahrzeug war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Am Fahrzeug, der Leitplanke und mehreren Leitpfosten entstand ein Gesamtschaden von ca. 35.000 Euro. Für die Unfallaufnahme, die Absicherung der Unfallstelle sowie die abschließende Reinigung der Fahrbahn waren neben zwei Streifen der Verkehrspolizei des Polizeipräsidiums Ludwigsburg Kräfte des Rettungsdienstes, der Feuerwehr und der Autobahnmeisterei im Einsatz. Die Anschlussstelle musste für die Dauer der Maßnahmen in Fahrtrichtung Stuttgart kurzzeitig gesperrt werden, es kam jedoch zu keinen größeren Verkehrsbeeinträchtigungen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell