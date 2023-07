Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Issum - Süßigkeiten aus Schwimmbad-Kiosk gestohlen

Issum-Sevelen (ots)

Unbekannte Täter haben in der Nacht von Samstag auf Sonntag (30. Juli 2023) die Scheibe des Kiosks im Freibad an der Straße Scheepersdyck eingeschlagen und sich so Zutritt zum Verkaufsraum verschafft. Die Täter entwendeten Süßwaren, verzehrten einiges davon offenbar noch auf dem Gelände, und kletterten anschließend über einen Zaun, um zu flüchten. Zeugen, die verdächtige Hinweise in dem Zusammenhang gemacht haben, melden sich bitte bei der Kripo Geldern unter 02831 1250. (cs)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Kleve, übermittelt durch news aktuell