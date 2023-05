Polizeidirektion Mayen

POL-PDMY: Nachtrag zur Presseerstmeldung der PI Adenau vom 27.05.2023 um 17:23 Uhr

Müsch (ots)

Am Samstag, den 27.05.2023 gegen 16:59 Uhr, erhielt die hiesige Polizeiinspektion Adenau Kenntnis über einen schweren Verkehrsunfall auf der B 258 zwischen den Ortslagen Müsch und Blankenheim/NRW. Nach derzeitigem Kenntnisstand geriet ein 59-jähriger Motorradfahrer beim Befahren der B 258 in Fahrtrichtung Blankenheim, im Verlauf einer Rechtskurve, in den Gegenverkehr und kollidierte dort mit einem entgegenkommenden Transporter. Durch den Zusammenstoß erlitt der Motorradfahrer schwerste Verletzungen und wurde mittels eines Rettungshubschraubers, zur weiteren ärztlichen Behandlung, in ein Krankenhaus geflogen. Der Fahrer des Transporters blieb unverletzt. Die beiden unfallbeteiligten Fahrzeuge wurden massiv beschädigt und waren nicht mehr fahrbereit, beide Fahrzeuge wurde polizeiseits sichergestellt. Der Bereich der Unfallstelle musste für die Dauer der Verkehrsunfallaufnahme für ca. 3 Stunden in beiden Fahrtrichtungen voll gesperrt werden. Neben dem Rettungsdienst samt Rettungshubschrauber, waren ferner die Freiwillige Feuerwehr von Antweiler und Müsch, die Bereitschaft der Straßenmeisterei und Einsatzkräfte der hiesigen Polizeiinspektion Adenau samt einem Polizeihubschrauber in die Verkehrsunfallaufnahme eingebunden. Zeugen, die weitere Angaben zum eigentlichen Unfallhergang machen können, werden gebeten sich telefonisch bei der Polizei in Adenau, Tel.: 02691/925-0 zu melden.

Original-Content von: Polizeidirektion Mayen, übermittelt durch news aktuell