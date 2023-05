POL-PDMY: Brand einer Schreinerei und einer Werkstatt

Kerben und Mertloch (ots) - Am heutigen Freitag, den 26.05.2023, kam es zwischen 13:00 Uhr und 14:00 Uhr zu zwei Brandsausbrüchen im Bereich der Verbandsgemeinde Maifeld (MYK). Gegen 13:20 Uhr wurde der Brand einer Schreinerei in der Ortslage Kerben gemeldet, gegen 13:40 Uhr brach ein Brand in einer Werkstatt in Mertloch aus. Aktuell dauern die Löscharbeiten an. Kräfte von Feuerwehr, Rettungsdienst und POLIZEI sind an ...

