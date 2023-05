POL-PDMY: Verkehrsgefährdung - Zeugenaufruf

Bad Neuenahr-Ahrweiler (ots) - Am späten Nachmittag des 23.05.2023 kam es in einem Baumarkt in Bad Neuenahr-Ahrweiler zu einem dreisten Betrugsdelikt. Dabei manipulierte ein Täter im Markt mindestens zwei Mähroboter und deren EAN-Code (Barcode) derart, dass die SB-Kasse nur noch 130 EUR anstelle der eigentlichen 1700 EUR anzeigte und abrechnete. Als dies den Mitarbeitern auffiel, flüchtete der unbekannte Täter aus dem Markt in ein bereitgestelltes Fahrzeug und darin ...

mehr