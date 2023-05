POL-PDMY: Betrug mit Fahrerflucht

Mayen, Am Knüppchen (ots) - Am 21.05.2023, wurde die Polizei Mayen, gegen 19:30 h, über eine Sachbeschädigung am Megina Gymnasium informiert. Vor Ort stellten die Beamten einen nicht unerheblichen Schaden durch Vandalismus fest. Die bislang unbekannten Täter bemächtigten sich eine Gulli-Abdeckung und warfen diesen gegen eine Glastür der Schule. Hierbei entstand ein Sachschaden, in Höhe von ca. 5000.- EUR. Am Tatort ...

