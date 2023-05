Polizeidirektion Mayen

POL-PDMY: ***Presseerstmeldung*** Brände in Kerben und Mertloch

Kerben und Mertloch (ots)

Am heutigen Freitag, den 26.05.2023, kam es zwischen 13:00 Uhr und 14:00 Uhr zu zwei Brandsausbrüchen im Bereich der Verbandsgemeinde Maifeld (MYK). Gegen 13:20 Uhr wurde der Brand einer Schreinerei in der Ortslage Kerben gemeldet, gegen 13:40 Uhr brach ein Brand in einer Werkstatt in Mertloch aus.

Aktuell dauern die Löscharbeiten an.

Kräfte von Feuerwehr, Rettungsdienst und POLIZEI sind an den Brandorten im Einsatz.

Zum Schadensumfang und der Ursache der Brände kann aktuell noch keine Auskunft gegeben werden.

Wir bitten derzeit von Anfragen bei der Polizeiinspektion Mayen abzusehen. Es wird zeitnah nachberichtet...

Original-Content von: Polizeidirektion Mayen, übermittelt durch news aktuell