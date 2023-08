Wiesbaden - Polizeipräsidium Westhessen

POL-WI: Senior schwerverletzt und regungslos auf dem Boden liegend aufgefunden - Dringend Zeugen und Ersthelfer gesucht! +++ 25-Jähriger von zwei Männern angegriffen +++ Einbrüche

Wiesbaden (ots)

1. Senior schwerverletzt und regungslos auf dem Boden liegend aufgefunden - Dringend Zeugen und Ersthelfer gesucht! Wiesbaden, Luisenplatz, 12.08.2023, ab 21.30 Uhr,

(pl)Am Samstagabend wurde im Bereich des Luisenplatzes ein 80-jähriger Mann schwerverletzt und regungslos auf dem Boden liegend aufgefunden. Im Nachgang sollte sich dann herausstellen, dass die Geldbörse des Verletzten verschwunden war und mit der darin befindlichen EC-Karte Abbuchungen vorgenommen worden waren. Gegen 23.15 Uhr wurde der Senior durch derzeit noch unbekannte Passanten bewusstlos auf dem Boden der Straße "Kirchenreulchen" neben der Bonifatiuskirche vorgefunden. Die beiden Ersthelfer verständigten die Rettungskräfte, welche den schwer am Kopf verletzen und bewusstlosen Mann zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus brachten. Bei einer späteren Durchsicht der persönlichen Gegenstände des Mannes stellten Angehörige fest, dass dessen Geldbörse fehlte und mit der darin befindlichen EC-Karte mehrere Abbuchungen an einem Zigarettenautomaten im Bereich des Mauritiusplatzes getätigt worden waren. Der Großteil der Zigarettenkäufe fand am Samstagabend zwischen 21.50 Uhr und 22.00 Uhr statt. Nachdem am Montag die Polizei von dem Sachverhalt erfuhr, wurde ein Ermittlungsverfahren eingeleitet und von der Kriminalpolizei übernommen. Ersten Ermittlungen zufolge, ereignete sich das Verletzungsgeschehen vermutlich gegen 21.30 Uhr, womit der Schwerverletzte bereits einige Zeit vor der Verständigung des Rettungsdienstes regungslos auf dem Boden gelegen haben müsste. Der am Kopf relativ kahle 80-Jährige war mit einer hellgrau-beigen Baseballmütze, einem schwarz-weiß gestreiften Hemd, einem blauen T-Shirt, einer grünlichen bzw. khakifarbenen Hose, einem schwarzen Ledergürtel sowie dunkelbraunen Lederschuhen mit hellbraunen Applikationen bekleidet und führte eine dunkelbraune Lederumhängetasche, eine rote Plastikeinkaufstüte sowie einen Regenschirm mit sich. Die Ursache seiner schweren Kopfverletzungen ist noch unklar. Da derzeit weder ein Unfallgeschehen und ein anschließend erfolgter Diebstahl der EC-Karte noch ein Raub-oder Gewaltdelikt ausgeschlossen werden kann, sucht die Wiesbadener Kriminalpolizei (K11) nun dringend Zeuginnen oder Zeugen des am Samstagabend vermutlich zwischen 21.30 Uhr und 21.50 Uhr stattgefundenen Geschehens im Bereich der Bonifatiuskirche. Darüber hinaus werden insbesondere die beiden bislang noch unbekannten Ersthelfer sowie weitere Personen, denen der regungslos auf dem Boden liegende Mann aufgefallen ist, gebeten, sich zu melden. Hinweise nimmt die Wiesbadener Kriminalpolizei unter der Telefonnummer (0611) 345-0 entgegen.

2. 25-Jähriger von zwei Männern angegriffen, Wiesbaden, Ludwig-Erhard-Straße, 16.08.2023, 22.10 Uhr,

(pl)Ein 25-jähriger Mann wurde am Mittwochabend in der Ludwig-Erhard-Straße von zwei unbekannten Männern angegriffen. Der Geschädigte parkte seinen Pkw gegen 22.10 Uhr in Höhe der Hausnummer 100 und hörte währenddessen lautstark Musik. Beim Verlassen des Fahrzeugs sei er dann von dem Duo auf ukrainischer Sprache angesprochen und plötzlich geschlagen worden. Nach dem Angriff ergriffen die beiden Täter zu Fuß die Flucht in Richtung Kirschblütenstraße. Die Angreifer wurden als ca. 1,75-1,80 Meter groß, dunkel gekleidet und dunkelhaarig beschrieben. Hinweise nimmt das 3. Polizeirevier unter der Telefonnummer (0611) 345-2340 entgegen.

3. In Gaststätte eingebrochen und später Pkw entwendet, Wiesbaden-Nordenstadt, Hunsrückstraße, 11.08.2023, 23.50 Uhr bis 16.08.2023, 03.00 Uhr,

(pl)In der Nacht zum Samstag brachen unbekannte Täter in eine Gaststätte in der Hunsrückstraße in Nordenstadt ein und entwendeten einige Tage später mit einem bei dem Einbruch erbeuteten Autoschlüssel den dazugehörigen Pkw. Die Täter hatten sich durch ein Fenster Zutritt zur Gaststätte verschafft, den Schlüssel eines grauen Skoda mitgehen lassen und dann in der Nacht zum Mittwoch das betroffene Fahrzeug mit dem Kennzeichen MTK-MK 868 gestohlen. Der Pkw war zum Zeitpunkt des Diebstahls auf einem Parkplatz im Bereich der Gaststätte abgestellt. Hinweise nimmt die Wiesbadener Kriminalpolizei unter der Telefonnummer (0611) 345-0 entgegen.

4. Einbruch in Praxis,

Wiesbaden-Nordenstadt, Hessenring, 16.08.2023, 01.00 Uhr bis 06.30 Uhr,

(pl)In Nordenstadt wurde in der Nacht zum Mittwoch eine Praxis im Hessenring von Einbrechern heimgesucht. Die Täter drangen zwischen 01.00 Uhr und 06.30 Uhr durch eine eingeworfene Fensterscheibe in die Räumlichkeiten ein. Anschließend durchsuchten sie den im Eingangsbereich der Praxis befindlichen Tresen nach Wertsachen und entwendeten das in einer Geldkassette befindliche Bargeld. Hinweise nimmt die Wiesbadener Kriminalpolizei unter der Telefonnummer (0611) 345-0 entgegen.

