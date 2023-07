Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Rheinfelden: Fehler beim Abbiegen - Kleinkraftradfahrer verletzt - Zeugensuche

Freiburg (ots)

Ein unbekannter Pkw-Fahrer befuhr am Montag, 17.07.2023, gegen 21.00 Uhr, die Römerstraße und soll an der Kreuzung Römer- / Müßmattstraße nach links in die Müßmattstraße abgebogen sein. Dabei habe er an der Kreuzung einen entgegenkommenden 16-jährigen Fahrer eines Kleinkraftrades übersehen. Um eine Kollision zu vermeiden soll der 16-Jährige eine Vollbremsung eingeleitet haben, bei welcher er stürzte und sich leicht verletzte. Es soll zu keinem Kontakt zwischen den beiden Fahrzeugen gekommen sein. An dem Kleinkraftrad entstand ein Sachschaden von etwa 500 Euro. Das Polizeirevier Rheinfelden, Telefon 07623 74040, sucht Zeugen, welche Hinweise zu dem unbekannten Pkw-Fahrer geben können. Der etwa 40 bis 50 Jahre alte Fahrer habe eine Glatze gehabt und war mit einem schwarzen Mercedes, T-Modell unterwegs. An dem Mercedes waren Lörracher Kennzeichen angebracht.

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell