Wiesbaden - Polizeipräsidium Westhessen

POL-WI: Erfolgreicher Tag für die Prävention

Wiesbaden (ots)

Roadshow "Gemeinsam sicher in Hessen",

Schmitten, Großer Feldberg, Sonntag, 20.08.2023

(kd)Am Sonntag war es so weit, die hessenweite Kampagne "Gemeinsam sicher in Hessen" ist mit ihrer "Roadshow" in Westhessen angekommen. Nach und nach veranstaltet jedes Polizeipräsidium einen besonderen Aktionstag im Zeichen der Prävention. Am Sonntag fand dies im Zuständigkeitsgebiet des Polizeipräsidiums Westhessen auf dem Plateau des Großen Feldberg statt. Die Bürgerinnen und Bürger konnten beim Rauschparcour oder an den "Play-Spots", einem Koordinations- und Reaktionstest, die negativen Auswirkungen von Alkohol im Straßenverkehr am eigenen Leib erfahren. Eine spezielle Rauschbrille simulierte dafür einen bestimmten Promillewert. Bei einer Blaulicht-Motorradausfahrt konnten die Einsatzmaschinen der Polizei, Rettungsdienste, Katastrophenschutz und der Feldjäger bestaunt werden. Zeitgleich war für die mitfahrenden Kolleginnen und Kollegen Gelegenheit für das ein oder andere organisationsübergreifende Fachgespräch. Im Mittelpunkt stand hier die Frage: "Wie können wir unsere Straßen sicherer machen?". Highlight für die kleinen Gäste war neben den Motorrädern zum Angucken auch ein Polizeimotorrad zum Probesitzen. Und spätestens nachdem sie selbst das Blaulicht einschalten durften, strahlten die Kinderaugen. Wichtiger Bestandteil der Kampagne "Gemeinsam sicher in Hessen" ist auch das Sicherheitsportal auf der Website der Hessischen Polizei. Hier hat jede und jeder die Möglichkeit Mängel zu melden. Egal ob Schlagloch, abgeladener Müll oder die defekte Straßenlaterne. Die Meldungen werden dann an die zuständige Kommune übermittelt. Darüber hinaus gibt es auch die Möglichkeit Angsträume zu melden. Ob eine dunkle Gasse oder die Unterführung ohne Licht und Spiegel, die Polizei geht den Meldungen auf den Grund und wird versuchen das Problem in Zusammenarbeit mit den Kommunen zu lösen. Für alle die am Sonntag keine Zeit hatten, steht die Präventionsabteilung natürlich das ganze Jahr über mit Rat und Tat zu Themen wie zum Beispiel Einbruchsschutz, Sicherheitsberatung für Senioren oder der Verkehrsprävention zur Verfügung. Am besten erreichen Sie die Kolleginnen und Kollegen per Mail über praevention.ppwh@polizei.hessen.de oder per Telefon unter der (0611) 345-1600.

Original-Content von: Wiesbaden - Polizeipräsidium Westhessen, übermittelt durch news aktuell