POL-HAM: Verkehrsunfallflucht: Opel auf Parkplatz am Einkaufszentrum beschädigt

Hamm-Pelkum (ots) - Unbekannte Täter sind zwischen Samstag, 5. November, 11 Uhr, und Sonntag, 6. November, 1.15 Uhr, in ein Einfamilienhaus an der Neptunstraße eingebrochen. Sie hebelten ein rückwärtiges Fenster auf und gelangten so in das Haus. Hier durchsuchten die Täter verschiedene Räume und entwendeten Schmuck und Bargeld. Hinweise nimmt die Polizei Hamm unter der Telefonnummer 02381 916-0 oder per Email an ...

