POL-HI: Randalierer attackiert Marktangestellten

Hildesheim (ots)

HILDESHEIM - (jpm) Ein 24-jähriger Mann aus Hildesheim sorgte am gestrigen Mittwochmittag für einen Polizeieinsatz vor einem Einkaufsmarkt in der Gravelottestraße, als er einen Mitarbeiter des Marktes angriff. Der Mann wurde daraufhin von der Polizei vorübergehend in Gewahrsam genommen.

Bisher vorliegenden Erkenntnissen zufolge soll der alkoholisierte 24-Jährige in dem Markt mit einem anderen Kunden in Streit geraten sein. Als das Personal eingegriffen habe, soll der Mann einen Mitarbeiter körperlich angegriffen haben. Nachdem er registriert habe, dass die Polizei verständigt wurde, habe der Mann das Geschäft verlassen. Draußen griff der 24-Jährige den Marktangestellten jedoch noch einmal an und versuchte diesen zu schlagen. In diesem Augenblick trafen die eingesetzten Polizeibeamten ein und forderten den Aggressor umgehend lautstark auf, dies zu unterlassen. Da der Mann darauf nicht reagierte, wurde er im weiteren Verlauf durch die Einsatzkräfte zu Boden gebracht, mit Handschellen fixiert und anschließend auf die Wache verbracht.

Nach Abschluss aller polizeilichen Maßnahmen und nachdem sich der 24-Jährige beruhigt hatte, durfte er gehen. Gegen ihn wurde ein Strafverfahren wegen Körperverletzung eingeleitet.

