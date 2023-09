POL-Pforzheim: (PF) Pforzheim - Gestürzte Fahrgäste aufgrund Bremsung; Polizei sucht Zeugen

Maulbronn (ots) - Unbekannte Täter haben in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag in Maulbronn Kupferrohre entwendet. Aus einer Räumlichkeit auf einer Baustelle an der Knittlinger Steige wurden im Zeitraum zwischen 18:00 Uhr und 8:00 Uhr dort gelagerte Kupferrohre durch unbekannte Täter entwendet. Der Schaden beläuft sich nach derzeitigen Schätzungen auf circa 1.000 Euro. Der Polizeiposten in Maulbronn hat die ...

mehr